В Севастополе прокомментировали ситуацию вокруг главы «Севастопольгаза»

Официальные представители властей Севастополя заявили об отсутствии оснований считать, что генеральный директор ГУП «Севастопольгаз» Александр Подтуркин задержан.
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