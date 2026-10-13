Australian campaign imagines life without migrant workers

Hospitality NT, the industry body representing pubs, restaurants and hotels in Australia’s Northern Territory, has released a satirical video imagining how hospitality and care services would cope without migrant workers.
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