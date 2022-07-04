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«Ъ»: американская MSD прекратила поставки в Россию вакцин от оспы и кори

«Ъ»: американская MSD прекратила поставки в Россию вакцин от оспы и кори

О сокращении поставок ряда средств ранее заявляли компании Eli Lilly, GSK, AbbVieФармацевтическая компания из США MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями.

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