Отечественные инновации на научной выставке "Путешествие во времени" в Кишиневе

Впервые в Республике Молдова организована научная выставка "Путешествие во времени". Выставка открывает увлекательный мир научных открытий и местных инноваций и предназначена для широкой публики, особенно для детей и молодежи, которые могут посетить ее до 26 марта 2024 года в Классе будущего в помещениях Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ.