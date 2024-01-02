Анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским операция по захвату Крыма на деле является ложными ожиданиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.
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