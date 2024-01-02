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Депутат Ивлев предостерег Зеленского от нового плана по захвату Крыма

Депутат Ивлев предостерег Зеленского от нового плана по захвату Крыма

Анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским операция по захвату Крыма на деле является ложными ожиданиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.

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