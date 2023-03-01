На самом деле, всё не так плохо, как кажется

Самому популярному автомобилю России в прошлом году пришлось несладко. Во-первых, Granta лишилась практически всего оборудования, которое давало бы водителю и пассажирам хоть какие-то шансы выжить в серьезной аварии.
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