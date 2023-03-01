АвтоИдеи

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Эта дума сломалась, несите новую, которая за людей и для людей, а не для клептоманов-олигархов, набивающих карманы на...Возвращение забыт...
  • А Кудасов
    А Думе больше заняться нечем. Это при окладе по 450 т.р. на нос каждому её труженику +льготы е/мес. Могут же россияне...Возвращение забыт...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот  наверное пришло время когда надо принимать законы за наказание "НАРОДНЫХ" избранников... Разговаривает по телефо...Возвращение забыт...

На самом деле, всё не так плохо, как кажется

На самом деле, всё не так плохо, как кажется

﻿﻿Самому популярному автомобилю России в прошлом году пришлось несладко. Во-первых, Granta лишилась практически всего оборудования, которое давало бы водителю и пассажирам хоть какие-то шансы выжить в серьезной аварии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх