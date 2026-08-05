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temapenza

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Как российскому бизнесу запускать рекламу, не сливая бюджет

Чтоб реклама компании возникла на веб-сайтах в вебе (к примеру, на площадках СМИ либо увеселительных порталах и других ресурсах), рекламодателю обычно приходится договариваться с редакциями, оплачивать размещение и креатив, держать под контролем процесс и ожидать пуска.

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