Чумаков оправдался за «гадости» в адрес Ковальчук — назвал их любовью

После скандального интервью певца считают абьюзером, а его жену — несчастной женщиной. Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Соцсети Юлии КовальчукОколо месяца назад Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук угодили в скандал после интервью Светлане Бондарчук.
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