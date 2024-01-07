Более ста жителей Белгорода эвакуированы в Старый Оскол из-за обстрелов

Более ста жителей Белгорода эвакуированы в Старый Оскол из-за обстреловГлава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков заявил на своей странице в соцсетях, что более ста белгородцев уже получили возможность заселиться в местных пунктах временного размещения.
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