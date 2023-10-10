Новый трейлер расширение Beyond the Dawn для Tales of Arise рассказывает про новые квесты...

Новый трейлер расширение Beyond the Dawn для Tales of Arise рассказывает про новые квестыBandai Namco выпустила новый трейлер расширения Tales of Arise “Beyond the Dawn”, в котором представлены некоторые новые дополнительные квесты, которые игроки смогут испытать.
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