В Приморском районе задержали наркодилершу с крупной партией наркотиков

В багаже — 1 кг «запрещёнки», владелица — в федеральном розыске.В Приморском районе задержали подозреваемую в покушении на незаконный сбыт наркотика в особо крупном размере.
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