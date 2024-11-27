Совфед одобрил закон о налогообложении цифровой валюты

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о налогообложении цифровой валюты. Согласно документу, операции, связанные с майнингом соответствующего цифрового актива, а также операции с реализации данной валюты не будут подлежать налогообложению по НДС.
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