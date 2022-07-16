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Урок мужества «Легендарная летчица» и «Курская дуга» для юнармейцев состоялся в Республике Татарстан

Урок мужества «Легендарная летчица» и «Курская дуга» для юнармейцев состоялся в Республике Татарстан

Школьникам рассказали в игровой форме рассказали о ходе Курской Битвы, а также историю биографии и подвига легендарной Магубы Гусейновны Сыртлановой, которая является одной из самых результативных женщин – летчиц в годы Великой Отечественной войны.

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