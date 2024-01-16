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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Хорошие новости! - Иран и Россия готовят "для друзей" новые "сюрпризы"

Хорошие новости! - Иран и Россия готовят "для друзей" новые "сюрпризы"

В последний год партнёрство между Россией и Ираном стремительно развивалось во всех сферах, начиная от торговли и заканчивая контактами по линии военной промышленности, кои с началом новой страницы в истории, которую открыла Россия вышли на качественно новый уровень.

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