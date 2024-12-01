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Закон, порядок, государство

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В приграничном районе Курской области военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь гражданскому населению

В приграничном районе Курской области военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь гражданскому населению

Сотрудники военной полиции группировки войск «Север» на постоянной основе оказывают поддержку жителям населённых пунктов Кореневского района Курской области, куда не могут добраться гражданские волонтёры.

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