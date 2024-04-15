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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Датамайнер показал вырезанные локации из Elden Ring и рассказал о механике “ката...

Датамайнер показал вырезанные локации из Elden Ring и рассказал о механике “ката...

Датамайнер показал вырезанные локации из Elden Ring и рассказал о механике “катаклизмов”В преддверии скорого релиза сюжетного расширения для Elden Ring, многие поклонники хардкорного ролевого экшена вернулись к игре в поисках нераскрытых секретов.

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