Датамайнер показал вырезанные локации из Elden Ring и рассказал о механике “ката...

Датамайнер показал вырезанные локации из Elden Ring и рассказал о механике “катаклизмов”В преддверии скорого релиза сюжетного расширения для Elden Ring, многие поклонники хардкорного ролевого экшена вернулись к игре в поисках нераскрытых секретов.
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