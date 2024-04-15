Датамайнер показал вырезанные локации из Elden Ring и рассказал о механике “ката...

Датамайнер показал вырезанные локации из Elden Ring и рассказал о механике “катаклизмов”В преддверии скорого релиза сюжетного расширения для Elden Ring, многие поклонники хардкорного ролевого экшена вернулись к игре в поисках нераскрытых секретов.