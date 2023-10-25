Фалафель, что такое, как готовить, и с чем его едят

Фалафель для вегетарианцев и тех, кто хочет разнообразить свою кухню. Фалафель — это блюдо, состоящее из жареных или запеченных шариков или плоских котлет, приготовленных из намоченных и измельченных нутовых бобов (гороха), различных специй и трав.
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