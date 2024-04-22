Пакетный комплекс: приведет ли помощь Украине к расколу американских элит

Принятие палатой представителей США пакета военной и финансовой помощи Украине вызвало разлад в рядах республиканцев, а часть конгрессменов желает добиваться отставки спикера нижней палаты конгресса Майка Джонсона.
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