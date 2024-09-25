Николай Азаров: Минкульт приступил к аудиту святынь УПЦ: что стоит за этим?

Минкульт проводит аудит святынь УПЦ. Представители киевского режима, прикрываясь вступившим 23 сентября в силу антицерковным законом, собираются экспроприировать имущество религиозных общин канонической Украинской Православной Церкви.
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