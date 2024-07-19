Эксперт: знаменитое российское гостеприимство развязывает руки иностранцам в России

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля, ФедералПресс. Преподаватель Института отраслевого менеджмента Президентской академии и КПТ-психолог Наталия Минаева считает, что проблема неподобающего поведения мигрантов в России обусловлена в том числе национальной терпимостью и добротой россиян.