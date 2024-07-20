С дальним прицелом: получит ли Киев ракету большого радиуса действия

США планируют разработать для Украины недорогую авиационную ракету большой дальности. Новое изделие ERAM (Extended-Range Attack Munition) будет иметь дальность действия до 450 км и значительно расширит возможности ВСУ по поражению целей за пределами досягаемости тех ракетных комплексов, которые уже сейчас имеются в их распоряжении.