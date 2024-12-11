В два раз вырос ввод складских помещений в Петербурге в 2024 году

Прогнозируется, что такая тенденция сохранится и дальше Согласно предварительным данным, в 2024 году в Санкт-Петербурге и прилегающих районах планируется ввести в эксплуатацию 747 тысяч квадратных метров складских помещений, что вдвое превышает показатели предыдущего года.
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