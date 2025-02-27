Южноуральцы просят Владимира Путина остановить строительство неизвестного промобъекта поблизости от реки Биргильда

Жители села Чипышево, расположенного в Полетаевском сельском поселении (Сосновский район), направили коллективное обращение на имя президента России Владимира Путина, председателя СКР Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова.
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