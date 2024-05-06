Непрерывные магнитные бури обрушатся на Землю в начале недели

Почти непрерывные магнитные бури накроют Землю в понедельник и вторник. Однако они будут относительно смягчёнными, так как основное направление движения вещества с Солнца проходит сбоку от планеты, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
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