Непрерывные магнитные бури обрушатся на Землю в начале недели

Почти непрерывные магнитные бури накроют Землю в понедельник и вторник. Однако они будут относительно смягчёнными, так как основное направление движения вещества с Солнца проходит сбоку от планеты, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.