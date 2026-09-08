Сборная России по футболу впервые сыграет в Екатеринбурге

Сборная России по футболу проведет один из осенних товарищеских матчей в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе РФС, национальная команда сыграет с Намибией 3 октября, матч состоится на «Екатеринбург Арене».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМС Франции захва...
- Администрация Тра...
- АС Медведев: не надо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым