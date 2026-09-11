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Ростех создал неустаревающий комплекс РЭБ для защиты от дронов

Ростех создал неустаревающий комплекс РЭБ для защиты от дронов

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработали новый программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец» для защиты от беспилотников, в том числе действующих в составе роевых групп.

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