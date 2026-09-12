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Льюис Хэмилтон: «Если все сделаем правильно, у «Феррари» будет шанс попасть в топ-3»

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Испании , а также поделился мнением о своих шансах попасть на подиум в завтрашней гонке.

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