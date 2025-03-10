На Западе предложили план прекращения огня на Украине: главное за сутки

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Западные эксперты предложили план прекращения огня на Украине, в Европе подвели неутешительные итоги «плана победы» Владимира Зеленского, а Киев подписал с Германией меморандум о поставке ракетных вооружений.
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