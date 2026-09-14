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Татар-информ

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На улице Гудованцева в Казани отремонтирован участок дороги длиной около 1 км

На улице Гудованцева в Казани отремонтирован участок дороги длиной около 1 км

В Казани отремонтирован участок дороги протяженностью около 1 км на улице Гудованцева – от Тэцевской до Беломорской.

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