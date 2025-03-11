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Царьград

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Миллион рублей семьям погибших при атаке дрона в Подмосковье

Миллион рублей семьям погибших при атаке дрона в Подмосковье

В Подмосковье семьям погибших в результате атаки дрона выплатят по 1 млн рублей, а раненым — от 100 до 500 тыс.

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