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Царьград

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Украина живёт в "голливудской комедии": В Киеве указали на ошибку 2019 года

Украина живёт в "голливудской комедии": В Киеве указали на ошибку 2019 года

В Киеве указали, какую ошибку совершили в 2019 году. По словам журналиста Олега Ельцова, с тех пор Украина живёт в "голливудской комедии".

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