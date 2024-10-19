Что принесет кармический год Змеи и почему в 2025 году все знаки будут стоять на перепутье судьбы

2025 год обещает стать переломным в судьбах многих. Астрологические влияния, которые начнут проявляться с первых дней января, создадут особую атмосферу напряжения и выборов, требующих осознанного подхода.
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