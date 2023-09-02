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Швентек о любимом персонаже «Друзей»: «Когда я первый раз смотрела, мне больше всего нравилась Фиби. Потом Моника»

«Конкретную серию не назову. У меня даже одного любимого персонажа нет, потому что выбрать невозможно.

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