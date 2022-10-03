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История любви Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс, развязку которой не мог предвидеть даже Джеймс Бонд

История любви Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс, развязку которой не мог предвидеть даже Джеймс Бонд

Многие люди верят, что часто влюбленных сводит сама судьба. Но и время играет немаловажную роль. Так произошло с Дэниелом Крейгом и Рэйчел Вайс, которые познакомились задолго до того, как стали известными, и много лет прожили вдали друг от друга.

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