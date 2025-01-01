«Истекает кровью»: в Европе озвучили, кто виноват в «надувательстве» Украины

Eduard

Европа и до Украины обещала ливийцам,после Украины белорусам и казахам! Обещатт не значит сделать.Турции 25 лет обещали ЕС,но всем же ясно,это не Европа,но обещают,потому что это некая зависимость к Европе.Это ЕС и нужно обещать,иметь послушных яклиентов" наивных и тупых!