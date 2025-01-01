Русская весна
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Русская весна

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«Истекает кровью»: в Европе озвучили, кто виноват в «надувательстве» Украины

«Истекает кровью»: в Европе озвучили, кто виноват в «надувательстве» Украины

Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Кастрюли пусть снимут со своих пустых голов....
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10 час.
Eduard
Европа и до Украины обещала ливийцам,после Украины белорусам и казахам! Обещатт не значит сделать.Турции 25 лет обещали ЕС,но всем же ясно,это не Европа,но обещают,потому что это некая зависимость к Европе.Это ЕС и нужно обещать,иметь послушных яклиентов&quot; наивных и тупых!
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6 час.
Eduard
Та же Прибалтика,это всё же Европе,не Азия!
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6 час.

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