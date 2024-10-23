Изменения в Москве: С 26 октября изменятся семь маршрутов наземного транспорта

С 26 октября в Москве ожидается ряд изменений в работе наземного транспорта. Семь маршрутов автобусов и электробусов будут оптимизированы для обеспечения более частых и удобных перевозок пассажиров к социальным объектам, станциям метро и Московским центральным диаметрам.