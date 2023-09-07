Посадка озимого чеснока в сентябре и октябре 2023 года: самые благоприятные дни по лунному календарю Евгения КомароваДля успешной посадки озимого чеснока, следует учитывать ряд факторов, включая погодные условия и лунный календарь.
Популярные статьи
- Скандальный класс для мигрантов и молчание учителя, как развиваются события в школе Волгограда
- Мощные взрывы прогремели в Одессе и порту Рени: Обновленная карта военной операции на Украине 3 сентября 2023 года
- Сбежавшие в Европу украинцы перестают обвинять Россию и начинают понимать причины произошедшего
Свежие комментарии