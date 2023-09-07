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Посадка озимого чеснока в сентябре и октябре 2023 года: самые благоприятные дни по лунному календарю

Посадка озимого чеснока в сентябре и октябре 2023 года: самые благоприятные дни по лунному календарю

Посадка озимого чеснока в сентябре и октябре 2023 года: самые благоприятные дни по лунному календарю Евгения КомароваДля успешной посадки озимого чеснока, следует учитывать ряд факторов, включая погодные условия и лунный календарь.

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