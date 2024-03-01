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На проверку счетчиков петербуржцев «Водоканал» потратит 214 млн

На проверку счетчиков петербуржцев «Водоканал» потратит 214 млн

В Петербурге за поставки питьевой воды горожанам отвечает ГУП «Водоканал». В этом году учреждение решило потратить более 214 млн рублей на контроль за водопользованием в жилых и нежилых помещениях, в Северной столице и в отдельных муниципальных образованиях Ленобласти.

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