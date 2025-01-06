Полиция Южной Кореи получила право на арест Юн Сок Ёля

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) приняло решение делегировать полиции применение ордера на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже.
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