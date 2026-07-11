Afghan Asylum Seeker Walks Free After Sexually Assaulting Multiple Young Girls At German Pool Authored by Steve Watson via Modernity News, A 21-year-old Afghan asylum seeker stands accused of sexually assaulting at least four girls between the ages of 12 and 14 at the Bud Spencer outdoor pool in Schwäbisch Gmünd, southwestern Germany.
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