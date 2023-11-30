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Салах набрал 7+2 в последних 5 матчах за «Ливерпуль» и сборную Египта

Салах набрал 7+2 в последних 5 матчах за «Ливерпуль» и сборную Египта

Вингер «Ливерпуля» сегодня с пенальти забил ЛАСК (3:0, второй тайм) в Лиге Европы. Начиная с 12 ноября 31-летний футболист забил за клуб и сборную Египта 7 голов, а также отдал две результативные передачи.

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