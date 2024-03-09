Артисты Мариинского и Большого театров выступят на родине Модеста Мусоргского в Пскове

В Пскове, на родине Модеста Мусоргского, 24 и 25 марта в рамках масштабного фестиваля «Гений места» пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 185-летию со дня рождения композитора, сообщает Телеграм-канал Большого театра.