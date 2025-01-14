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Царьград

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Рост дел об экстремизме на 43% в 2024 году: раскрыты детали от Бастрыкина

Рост дел об экстремизме на 43% в 2024 году: раскрыты детали от Бастрыкина

В 2024 году количество дел об экстремизме в России выросло на 43%, а число обвиняемых увеличилось более чем на 50%, по словам главы СК Александра Бастрыкина.

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