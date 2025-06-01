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Царьград

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Украина потеряла одного из своих самых успешных командиров. Удар "Искандера" был роковым

Украина потеряла одного из своих самых успешных командиров. Удар "Искандера" был роковым

Украина неожиданно потеряла одного из своих самых успешных командиров. Удар "Искандера" по одному из учебных центров ВСУ стал роковым для теперь уже экс-главы сухопутных войск Украины Михаила Драпатого.

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