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NASA: зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним

NASA: зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон на пресс-конференции заявил, что американский зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним в конце сентября.

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