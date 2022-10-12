NASA: зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон на пресс-конференции заявил, что американский зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним в конце сентября.
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон на пресс-конференции заявил, что американский зонд DART изменил орбиту малого астероида Диморф после столкновения с ним в конце сентября.
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