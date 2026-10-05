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62ИНФО | Новости Рязани

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За неделю в Рязанскую ОДКБ госпитализировали 316 человек

За неделю в Рязанскую ОДКБ госпитализировали 316 человек

В период с 28 сентября по 4 октября в больницу госпитализировали 316 несовершеннолетних. В инфекционные отделения поступил 21 человек, в круглосуточный стационар – 295 пациентов.

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