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Снукерист.ру

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Кто выиграл квалификацию English Open 2026. Определен состав участников

Кто выиграл квалификацию English Open 2026. Определен состав участников

Флориан Нюссле, Артемий Жижин, Стэн Муди, Луис Хиткоут и Чан Бинью вышли в первый раунд турнира English Open 2026 в Брентвуде, сообщает WST Флориан Нюссле (фото: totallysnookered)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация По итогам двух дней отборочного этапа сформировался окончательный список игроков, которые примут участие в телевизионных стадиях English Open 2026.

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