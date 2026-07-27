Кто выиграл квалификацию English Open 2026. Определен состав участников

Флориан Нюссле, Артемий Жижин, Стэн Муди, Луис Хиткоут и Чан Бинью вышли в первый раунд турнира English Open 2026 в Брентвуде, сообщает WST Флориан Нюссле (фото: totallysnookered)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация По итогам двух дней отборочного этапа сформировался окончательный список игроков, которые примут участие в телевизионных стадиях English Open 2026.