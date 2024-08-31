Мизогиния - термин обозначающий убеждения связанные с ненавистью и отвращением к женскому полу.
Мизогиния: причины презрения и ненависти к женщинам
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Причины Мизогении лежат в отношениязх с матерью. Все остальное - фантазии автора.
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17 час.
Сергей Seregin
👍
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Когда очень сложное явление *объясняют* ОДНОЙ *причиной* - это дефект мышления... Это неадекватное упрощенное мышление...Ведь у всего всегда много причин и объяснений...
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1 час.
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