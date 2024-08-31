ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мизогиния: причины презрения и ненависти к женщинам

Мизогиния: причины презрения и ненависти к женщинам

  Мизогиния - термин обозначающий убеждения связанные с ненавистью и отвращением  к женскому полу.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Причины Мизогении лежат в отношениязх с матерью. Все остальное - фантазии автора.
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17 час.
Сергей Seregin
👍
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Когда  очень  сложное  явление  *объясняют*   ОДНОЙ  *причиной*  -  это  дефект  мышления...  Это  неадекватное  упрощенное  мышление...Ведь  у  всего  всегда  много  причин  и  объяснений...
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