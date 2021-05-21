Депутат Госдумы придумал новую работу для российских силовиков

Правоохранительным органам предложили мониторить соцсети, чтобы искать потенциальных преступников Российские правоохранители и спецслужбы могут мониторить и анализировать контент в социальных сетях, чтобы находить потенциально опасных пользователей.
Правоохранительным органам предложили мониторить соцсети, чтобы искать потенциальных преступников Российские правоохранители и спецслужбы могут мониторить и анализировать контент в социальных сетях, чтобы находить потенциально опасных пользователей.
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