Украина сейчас является энергодефицитной страной в круглосуточном режиме. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую антироссийской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил эксперт рынка энергетики Виктор Куртев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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